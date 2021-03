De Canio: “Questi allenatori chiamati ‘maestri’ sono grandi grazie ai loro calciatori”

L’allenatore Gigi De Canio ha parlato ai microfoni di Radio Goal, in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli e si è soffermato sulle situazioni in casa Napoli: “Non sono informato sul prossimo allenatore del Napoli. Premesso che alcuni allenatori identificati con l’appellativo di ‘maestro’ ultimamente non abbiano avuti grandi risultati, tutti questi grandi tecnici hanno avuto delle grandissime squadre, perché il calcio è fatto dai grandi calciatori. Sono tornati gli infortunati e il quarto posto è una possibilità, perché il Napoli ha un’ottima rosa. Se ha la possibilità di avere una continuità di rendimento può assolutamente lottare per quello che era il suo traguardo iniziale”.