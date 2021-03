FIGC, Gravina: “La nostra Nazionale ci risolleverà da questo brutto periodo”

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni in un intervento online fatto a ‘La maglia azzurra’ organizzato dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con la Figc: “Ripartiamo in un momento difficile per tutto il sistema paese ma forti di aver ritrovato l’affetto di milioni di italiani che vedono nella nazionale di Mancini un motivo di gioia, coraggio, rinascita. Vogliamo contribuire alla ripresa dell’Italia anche dal punto di vista emotivo, soprattutto dal punto di vista emotivo. Il calcio rappresenta una vera e propria terapia di contrasto alle delusioni, difficoltà, scoramento degli ultimi mesi. Riteniamo che la nostra nazionale oggi possa rappresentare questo”.