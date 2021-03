La nomination di Maurizio Sarri, ovviamente, calamita le attenzioni della tifoseria, ma è paradossale che la vittoria contro i giallorossi abbia prodotto proprio un avvicinamento del club dei Friedkin all’ ex nocchiero azzurro, legato ancora per un anno alla Juventus.

Nei pensieri del numero uno napoletano il gradimento per il tecnico toscano è legato non solo al bel gioco, ma alla sua capacità di valorizzare anche i talenti nascosti. Così nei giorni scorsi è emersa un’ altra pista in apparenza stravagante. ADL apprezza il lavoro di Fonseca, ora messo in discussione nella Capitale. Solo una suggestione?

Fonte: Gazzetta dello Sport