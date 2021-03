Lunedì e martedì di riposo per il Napoli dopo il prestigioso successo in casa della Roma. Così come accaduto nelle ultime due settimane, Gattuso ha voluto far tirare un po’ il fiato ai suoi ragazzi visto che in passato non c’ era mai tempo per fermarsi. La ripresa è prevista per domani mattina. Ma ci saranno pochi intimi visto che sono partiti con le rispettive Nazionali in quattordici. E sono quasi tutti titolari.

Sarà l’ occasione per chi rimane di ritrovare un po’ di smalto in vista del prossimo match di campionato contro il Crotone, con Gattuso che potrebbe rispolverare il turnover (forzato in difesa dalla squalifica di Koulibaly).

Fonte: Roma