A Torino (sponda Juventus) pensano a Gasperini, torinese di nascita e juventino di cuore e di formazione, per sostituire Pirlo. Ha tutti i requisiti: ingaggio abbordabile (la Juve non ha le risorse finanziarie per permettersi un top del livello di Klopp o Guardiola), grande capacità di valorizzare le risorse umane e di proporre un calcio che in Europa funziona sul serio, poche richieste da avanzare sul mercato e un credito immediato verso i tifosi.

Ci aveva pensato anche De Laurentiis, ma l’attuale tecnico dell’Atalanta ha rifiutato l’offerta proponendo al presidente azzurro il suo allievo prediletto: Ivan Juric.

Fonte: Repubblica