CdS – Allegri allenatore del Napoli? Possibile ad una condizione!

L’ex allenatore della Juventus, Max Allegri, è un serio candidato per il futuro della panchina del Napoli. Il tecnico, però, accetterebbe la nuova avventura ad una condizione: che il presidente De Laurentiis si faccia un po’ da parte.

Diversi sono stati i contatti che Allegri e il patron della squadra azzurra hanno avuto negli ultimi tempi e, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, non sarebbe del tutto irrealizzabile l’idea di avere Max come prossimo allenatore azzurro. Un progetto attuabile ad un’unica condizione: che ADL sia meno “vigente” e lasci spazio al lavoro del tecnico livornese.