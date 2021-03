Il Mattino – Una vittoria che rispecchia la nuova rotta del Napoli

Sono due di fila per gli azzurri in due settimane, con Milan e Roma al tappeto in due importantissimi big match per la classifica del Napoli.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il Napoli ha ritrovato la forza di un gruppo che spicca per ottima forma fisica. I singoli non fanno mai la differenza e questa squadra ne è consapevole: Gattuso e i suoi sembrano aver capito quanto sia importanti remare tutti dalla stessa parte per raggiungere l’obiettivo stagionale. Con una rosa quasi al completo, sta emergendo il valore reale della rosa azzurra. Ampia e di qualità, dunque.

Gli azzurri non dovranno compiere l’errore di rilassarsi nelle prossime gare dopo due vittorie davvero pesanti. La Champions non è più un miraggio e questo è un dato di fatto.