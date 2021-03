Gazzetta – Diritti Tv, possibile svolta nell’assemblea di martedì!

L’edizione odierna della Gazzetta dello sport dedica ampio spazio alla situazione dei diritti Tv in serie A. Infatti, come riportato dal quotidiano, martedì ci potrebbe essere una svolta per l’assegnazione dei diritti tv: “Martedì la Lega di serie A ci riprova e torna alla carica per cercare di risolvere il dilemma Dazn-Sky. La convocazione per i 20 club è stata diramata in «via d’ urgenza» in videoconferenza viste le restrizioni delle norme anti Covid. Il punto di partenza è sempre lo stesso: la frattura fra le società che sostengono l’ offerta di Dazn (Atalanta, Fiorentina, Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese) e quelle che si sono astenute (Genoa, Roma, Torino, Benevento, Bologna, Crotone, Sampdoria, Sassuolo e Spezia), mentre il Cagliari si è mosso per una sintesi fra le due posizioni. Il sì a Dazn ha finora raccolto 10 voti, una cifra non sufficiente visto che serve la maggioranza qualificata di 14 club. Sarà un’assemblea decisiva, anche perché il 29 marzo scadono le offerte”.