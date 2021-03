Zeman: «Insigne è come il vino buono: più passa il tempo, più diventa bravo»

Oggi Il Corriere dello Sport ha intervistato Zdenek Zeman, ex allenatore (tra le altre) di Roma e Napoli. Il mister ceco ha parlato di vari temi: tra cui le qualità di Insigne e la stagione del Napoli.

Ecco alcune delle sue parole:

Su Insigne: “Più passa il tempo e lui più diventa bravo. A me le classifiche sui calciatori non piacciono, però lui ci mette qualità, ti diverte, fa le due fasi, anche se una di queste non è cosa sua…”.

Sulla stagione del Napoli: “È una stagione deludente, complessivamente, ma la vittoria di Milano è una speranza, riavvicina gli azzurri al quarto posto e consente almeno di credere che sia possibile qualifi carsi per la Champions”.