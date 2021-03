CorrSport: Roma-Napoli è la voglia di riscatto di Rui e Manolas

Roma-Napoli sarà anche la partita degli ex. Titolari per indisponibilità di alcuni compagni, Kostas Manolas e Mario Rui sono infatti motivati a dare il meglio contro la propria ex squadra.

Oggi ne ha scritto Il Corriere dello Sport:

“Mario era già sicuro del posto, del revival romano, mentre Kostas lo ha voluto e inseguito con tutte le sue forze: e così domani i grandi ex della Roma vestiti d’ azzurro saranno due. Entrambi in difesa, con due storie stagionali e due trascorsi decisamente differenti. A suo tempo”.