TMW – Il Napoli ha offerto un triennale ad Inzaghi: le ultime

Secondo la redazione di TuttoMercatoWeb il Napoli si saebbe fatto avanti per Simone Inzaghi, allenatore attualmente alla Lazio.

L’allenatore in forza ai biancocelesti è in scadenza di contratto a Giugno ed il Napoli li avrebbe proposto un contratto da top allenatore a circa 4 mln all’anno. Inzaghi per il momento temporeggia, vuole attendere la risposta di Lotito perchè gli piacerebbe restare alla Lazio.

Si attendono sviluppi ma la proposta del Napoli c’è ed è anche importante, è tutto nelle mani di Inzaghi chesarebbe tentato ma aspetta il suo club.