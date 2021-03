Alemao che risposta a Van Basten: “Pensavo fosse intelligente, dispiace che non accetti la sconfitta dopo 30 anni”

“Quel Napoli era una famiglia. Un gruppo molto unito che lottava sempre l’uno per l’altro. Anche per questo motivo mi dispiace sentire certe dichiarazioni da Van Basten”.

L’ex azzurro Alemao è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss in merito alla polemica innescata dalle dichiarazioni dell’ex attaccante del Milan sullo scudetto del Napoli:

“Le parole di Van Basten? Mi dispiace molto, avevo una immagine di lui come persona seria e intelligente. Parlare in questo modo senza essere presente è sbagliato. Quello che ho subito a Bergamo era tutto vero. Dopo 30 anni dispiace che un campione non accetti la sconfitta”