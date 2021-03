La Roma è arrivata in Italia dopo la lunga trasferta di Kiev di ieri sera solamente poco tempo fa, come riporta Sky, i giallorossi hanno passato la notte in Ucraina dopo il successo per 2-1 contro lo Shakhtar Donetsk.

La squadra che si troverà a Trigoria tra pochi minuti effettuerà l’allenamento di scarico a poco più di quarantotto ore dalla importantissima sfida di campionato contro il Napoli di domenica sera all’Olimpico.