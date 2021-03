Muro invalicabile a San Siro, le pagelle di Koulibaly

Kalidou Koulibaly è stato un vero e proprio muro ieri in quel di San Siro. Rivediamo insieme le pagelle dei vari quotidiani per il senegalese:

Corriere dello Sport – Voto 6,5: Impeccabile per tutto il match, compie un’ingenuità su Leao ma il calciatore del Milan ricambia l’errore compiuto da KK. Un vero muro.

Gazzetta dello Sport – Voto 6,5: Si impone a San Siro ed è insuperabile in tutto il match, concede una sola occasione ai rossoneri. Copre bene il campo.

Tuttosport – Voto 7: Non si passa dalle sue parti.

Il gigante senegalese ha fornito una grandissima prestazione, una delle sue che tanto mancavano al Napoli in questa stagione. Le tante assenze in difesa hanno caricato di responsabilità il leader della difesa azzurro ormai da diversi anni or sono. Deve trovare la continuità che gli è mancata da due anni circa.