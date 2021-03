Moviola Gazzetta: dubbi sul rigore, rischia Di Lorenzo

La moviola de La Gazzetta dello Sport ha evidenziato i due episodi dubbi della partita di ieri sera.

Sull’episodio del presunto rigore per il Milan per fallo di Bakayoko su Theo Hernandez è stata evidente la confusione dell’arbitro Pasqua. In diretta ha deciso di non concedere la massima punizione per i rossoneri, si è poi confrontato con il monitor su consiglio del Var. Solitamente viene cambiata la prima idea dell’arbitro dopo aver rivisto le immagini, ma questa volta non è così. Il contatto c’è ma Pasqua non lo valuta da calcio di rigore.

Rischia molto invece Giovanni Di Lorenzo nella seconda frazione di gioco, che atterra ancora Theo Hernandez con una pesante ammonizione già ottenuta(ed essendo diffidato salterà la gara contro la Roma). Graziato però dal direttore di gara che anche in questo lascia correre. Due episodi da moviola molto significativi, valutati però in maniera simmetrica.