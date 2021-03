GdS – Rebic imperdonabile, più di un top nel Napoli: le pagelle

La prestazione del Napoli convince e riapre adesso definitivamente il discorso Champions! Esulta l’Inter che con la sofferta vittoria sul Torino tenta l’accelerata decisiva allo scudetto portandosi a nove punti proprio dal Milan. Questi i top e il flop della partita scelti dalla redazione della Gazzetta dello Sport.

Ante Rebic è sicuramente il peggiore del match. Un bel 4,5 all’ex attaccante dell’Eintracht Francoforte che si fa espellere per delle inutili proteste. Se si pensa che il Milan stava mettendo in difficoltà il Napoli proprio dal suo lato e che, con tutte le assenze di Pioli, dovrà saltare anche la Fiorentina, la sua prestazione è imperdonabile!

Tanti i top invece nel Napoli menzione per Ospina che ha sempre tenuto botta quando chiamato in causa ma, per il quotidiano, i migliori sono stati Zielinski e Politano che si assicurano un bel 7. L’ex Inter ed il centrocampista polacco confezionano l’azione perfetta in ripartenza che regala tre punti d’oro al Napoli riaprendo la corsa alla Champions.