Verso Milan-Napoli: le probabili formazioni

Il Napoli scenderà questa ser in campo contro il Milan alle ore 20:45 San Siro apre le porte agli azzurri che non vincono nella città meneghina da 4 anni, l’ultima volta sulla panchina del Napoli c’era Sarri e il calcio spettacolo la faceva da padrone, finì 2-1. Ora sulla panchina partenopea c’è l’ex allenatore dei rosso-neri Gattuso che vive in modo particolare la partita. L’obiettivo prefissatosi insieme allo staff è chiaro: battere il Milan e portarsi a -6 dal secondo posto. Molto passerà dagli uomini in campo, ecco le probabili scelte dei due allenatori:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens