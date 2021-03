Il Mattino – Napoli, quanti punti buttati in trasferta!

L’edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio al Napoli e al suo rendimento, spaventoso, fuori dal Maradona. Infatti, come riportato dal quotidiano, gli azzurri hanno perso tantissimi, troppi, punti fuori dalle mura amiche: “Ben diverso, invece, il trend in trasferta, dove per altro il Napoli non vince dal 10 gennaio sul campo dell’Udinese. Dall’inizio del 2021, infatti, i gol incassati in trasferta sono stati addirittura 19 (senza contare i due della Supercoppa giocata sul campo neutro di Reggio Emila contro la Juventus). Appena due vittorie (Cagliari alla ripresa del campionato e come detto Udine), un pareggio (l’ultimo in casa del Sassuolo) e poi addirittura sei sconfitte tra campionato, coppa Italia ed Europa League. Decisamente un andamento da incubo per il Napoli che a causa dei troppi gol presi in trasferta non è riuscito a dare continuità di risultati perdendo contatto dalla zona Champions“.