Lazio-Torino si rigioca, è un altro successo di Chiacchio

Lazio-Torino si rigiocherà, esattamente come Juve-Napoli. A nulla è valso il solito provvisorio 3-0 della Lega di Serie A, sempre più in confusione. Questa è un’altra vittoria di Eduardo Chiacchio, avvocato napoletano che ha assistito il Torino.

Ne ha scritto oggi il quotidiano Roma:

“Eduardo Chiacchio mette un altro successo nella sua carriera di avvocato sportivo. Il legale napoletano era stato chiamato dal presidente del Torino, Urbano Cairo, per tutelare il club granata dopo che l’Asl aveva vietato la partita con la Lazio causa Covid. Si temeva una sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione così come era successo per il Napoli. Ma a quanto pare l’avvocato Chiacchio ha portato le giuste cause affinché la partita si rigiocasse. E così è stato. Quindi per il Torino nessuna sazione”.