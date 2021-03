Zaccheroni: “Lamentarsi dell’allenatore è un luogo comune. Gli infortuni hanno condizionato”

Alberto Zaccheroni, allenatore, ha parlato del Napoli presso Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “È un luogo comune lamentarsi dell’allenatore quando non hai la classifica che ti aspettavi a inizio stagione. Il Napoli era partito molto bene e le aspettative sono cresciute, poi la squadra ha avuto numerosi infortuni. Se le squadre lamentano tanti infortuni, vuol dire che l’ambiente è poco sereno. Bisogna sempre adattarsi nel costruire una squadra, basandosi sui giocatori migliori, quelli che ti spostano gli equilibri. Dietro questi devono esserci dei giocatori funzionali che hanno l’occasione della vita, che possono mettersi in mostra e si sacrificano per gli altri. Il Napoli all’inizio giocava bene, poi ha iniziato ad avere difficoltà nel concretizzare. Da lì sono nati i problemi, i cambi di modulo, gli infortuni.