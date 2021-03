Schwoch: “Al Napoli manca la cazzimma! Osimhen? Penso questo”

Stefan Schwoch, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte e, tra le cose, ha analizzato le qualità di Victor Osimhen:

“Osimhen può ancora migliorare dal punto di vista atletico e tattico. I suoi movimenti sono spesso in profondità e, dunque, i suoi compagni devono imparare a servirlo spalle ai difensori. Ha qualità importanti e ha tutte le possibilità per crescere. Scatto simile al mio? Sul lungo è più veloce, ma nel breve potevo competere. Il Napoli arriva bene ai prossimi match, ma non può concedere a Milan, Juve e Roma le occasioni concesse al Bologna. Al Napoli manca la famosa cazzimma e la consapevolezza dei propri mezzi”.