Ugolini a KKN: “Il Napoli può puntare ampiamente alla Champions”

Il giornalista di Sky Massimo Ugolini, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dell’attuale stagione del Napoli, da Ghoulam alla corsa Champions.

“Bologna? Era importante vincere per cancellare la delusione Sassuolo. Facendo buoni risultati, il Napoli si metterebbe completamente in corsa per il quarto posto che è ancora ampiamente alla portata. Ghoulam? Ho avuto subito la percezione che fosse un infortunio serio. Gli mando un grande abbraccio, è un ragazzo sfortunatissimo e c’è un dispiacere immenso. Ora il Napoli ha tre trasferte decisive e deve cambiare il trend lontano dal Maradona”.