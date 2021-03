Mario Sconcerti, giornalista, nel corso del Bello del calcio in onda su Canale 21, si è soffermato su Osimhen: “Penso che abbia buone doti fisiche, ma che non sappia giocare a calcio. La partita contro il Bologna dice ancora troppo poco. Il giocatore c’è ma non sa giocare, forse imparerà”.