Delude le aspettative al Mapei, le pagelle di Dries Mertens

Non è stata la miglior prova azzurra quella di Dries Mertens al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Rivediamo insieme le pagelle dedicate al belga:

Corriere dello Sport – Voto 4,5: La presenza di Mertens è fondamentale per il Napoli ma la prestazione di ieri è insufficiente. Non si vede in campo.

Gazzetta dello Sport – Voto 5: Non ha tante possibilità di sfondare e viene servito poco dai compagni. Non è quasi mai in partita.

Tuttosport – Voto 5,5: Degli uomini offensivi azzurri è il meno attivo al Mapei.

Il Mattino – Voto 5: Non riesce a colpire la difesa neroverde in nessun modo, pochi palloni giocabile e il lancio per lui in profondità non è l’ideale. Esce nel secondo tempo, bocciato.

Dopo il goal contro il Benevento ci si aspettava che Mertens potesse almeno dare continuità alla prestazione del Maradona, ma la sua prestazione è stata per certi versi davvero insufficiente. Complice anche la poca reattività dei compagni di squadra che non riescono a servirlo nel migliore dei modi.