Roma: il Napoli butta ancora punti, ma c’è un buon motivo per sperare ancora

A Sassuolo il Napoli ha perso un’altra ghiotta occasione per restare agganciato al treno Champions. Eppure, gli azzurri possono sperare ancora: infatti, Gattuso ha recuperato Demme, Hysaj e Manolas e potrebbe ritrovare anche Osimhen già domenica.

Lo ha scritto oggi Il Roma:

“La speranza è quella di rivedere i migliori Demme e Manolas: il primo ieri non ha fatto la sua miglior partita, apparendo ancora sottotono e bisognoso di trovare la condizione ideale; il secondo, invece, è entrato a pochi minuti dalla fine (inspiegabilmente) regalando il rigore decisivo per il pareggio del Sassuolo. In più si avvicina il rientro di Osimhen. Dopo qualche anomalia nelle analisi effettuate, domani sarà sottoposto ad ulteriori esami che permetteranno di capire al Napoli le sue condizioni. Nel caso in cui non dovessero emergere problemi Gattuso potrà convocarlo domenica per l’ impegno contro il Bologna. A prescindere da chi recupererà, il Napoli dovrà mostrare il miglior volto di se stesso ritrovando la solidità difensiva e la concretezza sotto porta. La corsa per la Champions è ancora lunga e servirà il passo lungo per il rush finale”.