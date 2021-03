Continua a far discutere la questione legata al match tra Lazio e Torino, in programma oggi alle 18.30. Il Consiglio di Lega si è riunito e ha preso una decisione in merito, come fa sapere Sky Sport.

Infatti, la decisione presa dal Consiglio – convocato d’urgenza – sarebbe quella di confermare il match e di non rinviarlo. Dunque, la Lazio si presenterà all’Olimpico mentre il Torino, bloccato dall’Asl locale, non potrà prendere parte alla partita e perderà 3-0 a tavolino.