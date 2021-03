De Zerbi: “Napoli? Sfida molto prestigiosa! Domani avremo tre assenti ma vi svelo il nostro obiettivo”

L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia di Sassuolo-Napoli, per presentare il prossimo match di Serie A in programma per domani sera ai microfoni di Sassuolo Channel. Queste le sue parole: “Col Napoli avremo tre indisponibili. Mancheranno l’ex di turno, Vlad Chiriches, ma anche Bourabia e Boga! All’andata siamo riusciti a vincere al Maradona in un match mozzafiato che, a mio avviso, è ancora tra le vittorie più belle fatte quest’anno soprattutto se pensiamo ai tantissimi assenti che avevamo quel giorno. Con gli azzurri sarà una sfida estremamente prestigiosa ma ci teniamo a far bene soprattutto perchè gli azzurri vengono da ben 4 clean sheet consecutivi e vogliamo assolutamente colpirli.

Europa? La passata stagione abbiamo raccolto tantissimi punti alla fine, in questa invece siamo partiti fortissimi all’inizio poi, complici alcune pesanti assenze, abbiamo un po’ subito la rimonta delle altre squadre. Al momento siamo avanti a squadre molto importanti e già questo ci riempie d’orgoglio, faremo di tutto per lottare fino alla fine per questo che sarebbe un obiettivo storico“.