Crotone, esonerato Stroppa: scelto il sostituto

Il Crotone ha sollevato dall’incarico di allenatore Giovanni Stroppa, dopo la sconfitta contro il Cagliari (il comunicato). Come rivela Alfredo Pedullà, a prendere il suo posto sarà Serse Cosmi, già in viaggio per Crotone:

“Il Crotone ha esonerato Giovanni Stroppa. E aspetta Serse Cosmi. Svolta inevitabile dopo aver contattato un altro allenatore, già ieri sera Bucchi senza trovare intesa. Ulteriore conferma che i rumors del post partita di conferma per Stroppa in virtù di una buona prestazione contro il Cagliari non avevano fondamento. Cosmi è già in viaggio per Crotone, arriverà in auto verso le 18, firmerà un contratto fino a giugno con opzione in caso di salvezza. Una mossa disperata, il Crotone cerca una rimonta difficilissima, mercoledì sarà impegnato a Bergamo”.