Due italiane su tre accedono agli ottavi di Europa League. Infatti, solo il Napoli si ferma ai sedicesimi. In particolare, il Milan, dopo aver pareggiato 2 a 2 all’andata contro la Stella Rossa, in casa fa 1 ad 1. Con un complessivo, quindi, di 3 a 3. Ma, avendo segnato due goal fuori casa, strappa il pass per gli ottavi. La Roma, invece, vince sia all’andata che al ritorno contro il Braga. All’andata per 2 a 0, mentre al ritorno per 3 a 1.