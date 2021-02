Roma, Zaniolo torna ad allenarsi a Trigoria: spunta la data del suo rientro in campo

Arrivano ulteriori aggiornamenti sui tempi di recupero di Nicolò Zaniolo. Ecco le novità riportate da Sky Sport:

A cinque mesi di distanza dalla seconda operazione al legamento crociato del ginocchio (avvenuta a metà settembre 2020 nella clinica Gelenpukt di Innsbruck), Nicolò Zaniolo è tornato per la prima volta ad allenarsi con il pallone, seppur in maniera individuale, sui campi del centro sportivo di Trigoria.

Intorno al 15-20 marzo ci sarà un nuovo controllo con il professor Fink: se tutto andrà bene, il chirurgo darà il via libera a Zaniolo per tornare a lavorare in gruppo. Corsa, scatti di direzione, pallone e sorrisi per Zaniolo, che ha voluto celebrare la sua “ripartenza” con un post su Instagram. “RESTART, quanto mi sei mancata”, la didascalia scelta dal calciatore della Roma per accompagnare alcune foto del suo allenamento a Trigoria.

Ma quando è previsto il ritorno in campo di Zaniolo? L’obiettivo comune a tutti è quello di non forzare i tempi evitando di bruciare le tappe per correre altri rischi: se a metà marzo arriverà l’ok a lavorare in gruppo, allora è possibile ipotizzare un suo ritorno tra i convocati a metà aprile, quando mancheranno 4-5 partite di campionato nelle quali si capirà molto sulla condizione di Zaniolo e la possibilità di prendere parte al prossimo campionato Europeo.