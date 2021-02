Del Genio: “Io spero sempre in un miracolo di Gattuso, credo nell’Europa League”

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Paolo Del Genio, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss proprio in merito alle situazioni degli ultimi giorni: “Piano piano stanno per rientrare parecchi giocatori importanti. Io sono sempre dell’idea che al di là di quello che pensiamo tutti per il futuro del Napoli, fin quando Gattuso allena la squadra per la quale io tifo, io spero sempre che lui possa fare un miracolo e possa riprendersi. Spero possa vincere tutte le partite e possa smentire tutte le critiche dei detrattori. Non vedo come si possa dire che è meglio andare fuori dall’Europa, invece è meglio andare avanti per avere un’altra porta aperta. Tutto può succedere nel calcio ma mi sembra di poter dire che il Napoli guardando le prossime tre partite con il Benevento, con il Sassuolo e con il Bologna potrebbe riprendere la marcia”.