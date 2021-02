Il Mattino – Osimhen cerca una rete per scacciare dubbi e male lingue

Manca ormai da troppo tempo una rete a Victor Osimhen. Lui che contro l’Atalanta ha segnato il primo gol in azzurro e che segnò l’ultimo a Bologna prima dell’infortunio alla spalla. Infortunio che per mesi lo ha condizionato e che ancora non lo lasica libero di esprimere al meglio il suo talento. A Bergamo sarà fondamentale ritrovare una rete che può dare morale e nuove consapevolezze in vista dell’importantissimo match di giovedì con il Granada. L’edizione odierna de ‘Il Mattino‘ ha proprio evidenziato come per l’attaccante nigeriano il ritorno al gol potrebbe essere la svolta della sua stagione.