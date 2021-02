Veretout, l’agente: “Giuntoli vorrebbe prenderlo da due anni, quest’estate non è stato possibile per un motivo”

Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretrout, ha parlato del proprio assistito ai microfoni di Radio Marte. Ecco quanto dichiarato:

“Ha sempre segnato, anche a Firenze. Diventa letale quando Fonseca lo mette più avanzato, mi ha detto che vuole fare tra i 15 e i 18 gol. Sta raggiungendo una grande maturità e attualmente è uno dei più moderni a livello internazionale. Sono due anni che Giuntoli prova a prenderlo, quest’estate non ci sono stati i presupposti economici per portarlo a Napoli. Era l’ideale per Gattuso, la priorità per lui e Giuntoli. Quando era a Firenze sarebbe stato più semplice prenderlo, ma orse chi era allenatore non l’ha voluto”.