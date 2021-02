Il dott. Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo sugli infortuni di Ospina e Lozano:

“Inevitabilmente Ospina tornerà prima di Lozano. L’infortunio del messicano è più serio e non credo recuperi prima di un mese. Per il portiere la situazione è diversa, potremmo vederlo in campo già all’inizio di marzo”.