Roma – Zoff su Napoli-Juventus: “Senza il pubblico non sarà facile per il Napoli”

L’edizione odierna del Roma dedica ampio spazio alla partita di oggi tra Napoli e Juventus. Infatti, Dino Zoff ha parlato ai microfoni del quotidiano. L’ex calciatore di Napoli e Juventus ha parlato della partita di mercoledì: “Una squadra molle, un po’ pavida. Penso al gol di Zapata, ma come si può rimanere fermi così. Quel primo tempo mi ha lasciato di stucco. Un po’ meglio nella ripresa, ma c’è qualcosa che non torna”. Il campione del mondo ha parlato anche della partita di oggi: “Senza il pubblico non sarà facile per il Napoli. Io ricordo il San Paolo che dava una spinta autentica. La Juventus è una squadra che spinge, se hanno spazio diventano pericolosi. Bisogna stare attenti, pressarli e cercare di ripartire in velocità”.