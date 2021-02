FOCUS – Napoli-Juventus: dove vederla e probabili formazioni

Allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena il big match tanto atteso fra Napoli e Juventus. Gli azzurri hanno perso le ultime due, fra campionato e Coppa Italia, e devono assolutamente invertire la rotta cercando di non affondare. D’altro canto i bianconeri vittoriosi nelle ultime 2, con una finale in tasca, vogliono assolutamente continuare per questi mari e portare a casa 3 punti importantissimi per la classifica. Questo sarà la sfida numero 149 tra le due compagini in Serie A. E’ la 75esima edizione in casa azzurra. Questo il bilancio dei 74 precedenti interni in Serie A: 24 vittorie Napoli, 27 pareggi, 23 successi Juventus.

L’ultima vittoria in quel di Fuorigrotta per gli azzurri risale al 26 gennaio 2020; quando gli azzurri trionfarono 2-1 grazie alle reti di Zielinski prima e Insigne poi, riscattando un momento negativo post cambio allenatore. L’ultimo pareggio risale all’aprile 2017, il Napoli di Sarri riuscì a fermare sull’1-1 la Juventus di Allegri, con Hamsik che rispose a Khedira. L’ultima sconfitta all’ex San Paolo risale al marzo 2019 con gli azzurri che non riuscirono a strappare un punto ai bianconeri che per 2-1 trionfò.

Dove vederla:

La partita sarà disponibile su Sky Sport 251 e Sky Sport Serie A. Inoltre sarà anche disponibile in streaming su Sky go con un abbonamento calcio e sport; e su Now Tv con un abbonamento calcio.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrhamani, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Lozano; Osimhen

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Mckennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo