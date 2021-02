Meret a Sky: “Sono orgoglioso di questo gruppo. Ospina? Abbiamo caratteristiche diverse, ma sto lavorando”

Nel post partita di Napoli-Juventus è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Alex Meret, portiere azzurro. Le sue parole:

“Infortunio all’ultimo minuto? Ho sentito contrarsi il polpaccio, spero sia solo un crampo. David si è fatto male all’ultimo e sono entrato io. Sono contento e orgoglioso di questo gruppo, abbiamo fatto una grandissima partita. Spero ci dia fiducia per il futuro. C’è rammarico per i punti persi precedentemente, oggi abbiamo creato molto poco ma siamo stati determinati e tesi, ci siamo aiutati. tensione determinazione devono esserci sempre. Meglio una vittoria così che una partita dove crei tanto e non porti a casa i punti”.

“Ero tranquillo in campo, sapevo cosa voleva il mister, sono contentissimo per i 3 punti. Ospina titolare? Sappiamo che è molto abile con i piedi, abbiamo caratteristiche diverse. Io sto lavorando tanto dal punto di vista dei piedi, devo continuare così e fare cosa mi chiede il mister. La Juve mi porta bene? Si le ultime volte mi è andata bene contro di loro, ma bisogna avere questa determinazione sempre per portare a casa i punti”.