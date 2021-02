Gattuso: “Siamo stati penalizzati dagli infortuni. Futuro? Sono state dette tante cose su di me”

Dopo la vittoria del suo Napoli ai danni della Juventus, Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: “Il Napoli è stato in grande difficoltà, mancavano tanti giocatori ma abbiamo fatto la nostra partita, sofferta ma con grande spirito di squadra. La Juve meritava qualcosa in più ma i ragazzi hanno avuto grande voglia di non prendere gol e hanno saputo soffrire, vittoria che ci voleva per il morale e speriamo di recuperare gli assenti perchè abbiamo tante partite ravvicinate”

“Posso constatare che quest’anno gli attaccanti non li ho mai avuti a disposizione, e penso che i ragazzi stiano dando tanto. Ci mancano tanti punti persi, abbiamo difettato di prestazioni altalenanti, abbiamo avuto partite in mano poi regalate agli avversari, è mancata la mentalità. Ma abbiamo avuto troppe assenze”.

“L’abbraccio con i calciatori? Non ho mai avuto dubbi su questo gruppo, altrimenti me ne sarei andato a casa. Senza la fiducia dei giocatori non si va da nessuna parte, la squadra ascolta ciò che propongo, alla fine vedremo cosa succederà”

“Ospina? Il calcio è cosi, gli infortuni arrivano uno dopo l’altro. Non dobbiamo piangerci addosso, anche se abbiamo dovuto addirittura inventarci giocatori fuori ruolo”

“Difensori? A Bergamo abbiamo preso due gol stupidi, i giocatori sanno che chi è in zona palla deve rompere il gioco. Oggi abbiamo lavorato molto bene, a Rrahmani avevo dato poco spazio, a Maksimovic bisogna fare i complimenti perchè e in scadenza e potrebbe pensare ad altre squadre. I ragazzi lavorano con massimo impegno. Nelle ultime tre partite abbiamo commesso errori ma ci lavoriamo sempre”.

“Futuro? Sono state dette tante cose su di me, un allenatore deve essere giudicato e a me piace essere giudicato per quello che faccio, ma non mi piace quando mi si attacca a livello personale, non lo permetto a nessuno. Se pensano che sono scarso va bene, sono grande e vaccinato e sopporto tutto. Ma sulle bugie e sulle cose private sono disposto a fare di tutto, anche di andare sotto le case delle persone. Adesso sono un dipendente della società che fa le sue scelte, rispetto chi mi paga e faccio tutto nel rispetto delle regole”.

“Mi sarebbe piaciuto giocarmi tutto il campionato con tutti i calciatori a disposizione, non so dove saremmo potuti arrivare. E’ un campionato anomalo, ogni giorno può succedere di tutto e c’è poco tempo per recuperare. Per come avevamo iniziato, con la squadra al completo potevamo dire la nostra. Ma c’è tempo, possiamo tornare competitivi”.

“Barba tagliata? Non avevo voglia di andare dal barbiere perchè parla troppo, e mi sono fatto prestare un rasoio ma ho tagliato male, quindi l’ho tolta tutta”.