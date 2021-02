EUROAVVERSARIE – Il Granada perde contro la capolista Atletico Madrid

Il Granada, prossimo avversario del Napoli in Europa League, arriverà al match di giovedì contro gli azzurri dopo una sconfitta in campionato. La squadra allenata da Diego Martinez Penas infatti ha appena perso il match della 23esima giornata di Liga contro la capolista Atletico Madrid. Succedere tutto nella ripresa e nel giro di 11 minuti. Dopo lo svantaggio firmato da Marcos Llorente è arrivato il pareggio da parte di Yangel Herrera, poi al 74′ il gol del definitivo 1-2 siglato da Angel Correa che regala altri tre punti a Simeone. Granada che resta dunque ottavo in classifica.