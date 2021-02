Atalanta, Gasperini ironizza: “Possiamo puntare anche al Triplete”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Cagliari prevista domani alle 15. L’allenatore dei nerazzurri è tornato sulla semifinale di coppa Italia disputata col Napoli e sugli impegni futuri della sua squadra:

“Abbiamo superato ostacoli difficilissimi come Napoli e Lazio, siamo davvero soddisfatti di aver raggiunto l’obiettivo della finale. Ora dobbiamo concentrarci sul campionato perché alcune sfide nelle coppe ci hanno fatto perdere terreno in classifica, abbiamo pagato sul fronte delle energie. Real Madrid? Non servono presentazioni, la partita si deciderà a livello mentale. In campionato possiamo giocarcela perché nonostante il momento siamo rimasti sempre agganciati al gruppo di testa. Fare il triplete è un po’ difficile però se ce lo chiedete noi ci proviamo (ride, ndr)”.