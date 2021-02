Dopo l’incontro di oggi tra la società di Aurelio De Laurentiis e l’ex allenatore dello Spartak Mosca, Massimo Carrera, adesso è ufficiale. Come confermato da Sky Sport infatti l’ex tecnico campione di Russia, sarà il nuovo allenatore della squadra pugliese già da domani grazie alla firma sul contratto arrivata proprio in questi minuti. Il contratto prevede una lunghezza di sei mesi con opzione per il rinnovo che scatta in automatico nel caso di promozione in Serie B.