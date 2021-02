Il Mattino – Kalidou Koulibaly positivo, ecco quando potrebbe tornare il senegalese: lo scenario

Venerdì è stata una giornata tremenda in casa Napoli, con le due positività di Ghoulam e Koulibaly. L’assenza del senegalese comporterà vari problemi di formazione, in quanto si tratta di una perdita importante. Il Mattino, nell’edizione odierna, ha provato a prevedere la data di una possibile negativizzazione, prendendo in considerazione i dati degli altri calciatori della squadra che sono risultati positivi in questi mesi. La media è di 25 giorni, per cui, se il difensore dovesse risultare positivo per quest’arco di tempo, tornerebbe ad inizio marzo.