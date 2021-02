Gazzetta – Napoli, il dubbio contro l’Atalanta è la coppia di difesa: due le opzioni per Gattuso

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul possibile modulo di partenza del Napoli di Gattuso domani contro l’Atalanta, sfida valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Secondo il quotidiano – senza Manolas e Koulibaly – domani sarà nuovamente 4-3-3. Quindi, dopo il Genoa, Gattuso non cambierà modulo. Per la coppia centrale – il vero dubbio in casa Napoli – due sono le opzioni: Maksimovic e Rrahmani – quindi un duo inedito per gli azzurri, i due giocherebbero per la prima volta dall’inizio – oppure Di Lorenzo spostato nella posizione centrale insieme a Maksimovic, con Hysaj a destra.