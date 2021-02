Osimhen presto sarà lanciato dal primo minuto! Le sue condizioni e quando potrà avere la sua chance da titolare

Victor Osimhen sarà lanciato presto dal primo minuto! Il nigeriano sta recuperando pian piano dall’infortunio alla spalla che lo ha tenuto lontano dal campo per troppo tempo. Le sue condizioni migliorano di giorno in giorno, e presto avrà la sua chance da titolare. Al Training Center di Castel Volturno stanno programmando proprio questo. L’edizione odierna di Repubblica scrive a riguardo:

“Victor Osimhen sta ritrovando la migliore condizione e quindi presto sarà lanciato dal primo minuto. Il piano sarà definito oggi al Training Center di Castel Volturno: il nigeriano potrebbe cominciare nuovamente in panchina nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta per poi essere protagonista dall’inizio sabato al Diego Maradona contro la Juventus, match decisivo per le ambizioni Champions del Napoli. Il suo ritorno rappresenta una boccata d’ossigeno per una squadra che ha pagato a caro prezzo l’ assenza del suo centravanti, strappato al Lille in estate con un’operazione complessiva da 70 milioni di euro. Garantisce la profondità e apre spazi per i compagni. Il Napoli per quasi tre mesi ha dovuto cambiare modo di giocare. Petagna se l’è cavata abbastanza bene: si è sacrificato, ha segnato gol importanti, ma il rientro di Osimhen a pieno regime può fare la differenza migliorando pure il trend dei risultati. L’attesa è terminata”.