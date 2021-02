Come riportato da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, è previsto per oggi un summit tra il DS della Roma Pinto e l’agente di Veretout per il rinnovo del centrocampista francese.

Come spiegato nel tweet dall’esperto di mercato, l’intenzione c’era già da qualche mese ma, la particolare situazione legata al Covid-19, ha fatto slittare questo incontro. Dopo esser stato accostato – tra le altre – al Napoli, per il centrocampista si cercherà un’intesa fino al 2025.