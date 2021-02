FOTO – Insigne da il benvenuto a Davide Costanzo: il ragazzo di Frattamaggiore convocato da Gattuso!

Le numerosissime assenze che hanno colpito il Napoli nelle ultime giornate, soprattutto in difesa, hanno fatto si che arrivasse questo momento, probabilmente prima del previsto: la convocazione di Davide Costanzo! Un difensore centrale di belle speranze di cui vi avevamo già parlato in precedenza in una nostra esclusiva (clicca qui per approfondire), e che, quasi come un segno del destino, è nato e cresciuto nella stessa strada di Frattamaggiore di Lorenzo Insigne. E’ stato proprio il capitano del Napoli a infatti dare il benvenuto a bordo al suo compaesano in uno scatto che li vede insieme sull’aereo che porterà gli azzurri a Bergamo dove, domani, li aspetta l’Atalanta. Di seguito la foto in questione: