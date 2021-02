Tuttosport – Napoli in emergenza, previsto cambio modulo e difesa rivoluzionata

L’edizione odierna di Tuttosport analizza la grave emergenza che sta attraversando il Napoli tra infortuni e covid, i calciatori sono contati per reparto e Gattuso dovrà essere bravo nel gestirli.

Il mister calabrese sta pensando di nuovo al 3-4-3 per fronteggiare l’Atalanta nel ritorno della Semifinale di Coppa Italia, spostando Di Lorenzo da centrale insieme a Rrahmani e Maksimovic, con Hysaj e Mario Rui sugli esterni e Demme e Bakayoko centrali; in attacco tornerà titolare Insigne con Politano a destra e Lozano falso nueve.

E’ emergenza pura in casa Napoli