Genoa-Napoli, rigore non concesso su Mario Rui: ADL resta in silenzio

Come riporta Il Mattino, Aurelio De Laurentiis ha deciso di non essere particolarmente aggressivo nei confronti degli arbitri. Dopo Genoa-Napoli, infatti, ci sarebbe da recriminare e chiedere il motivo della decisione di Manganiello di non concedere il calcio di rigore per il fallo di Gianluca Scamacca su Mario Rui nei minuti di recupero della gara di Marassi. Il presidente azzurro ha, però, deciso di non andare allo scontro con FIGC e AIA, mantenendo un basso profilo. Decisione che lascia un po’ perplessi, visto che in ballo ci sono i 50 milioni della zona Champions League.