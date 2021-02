Radio Marte – Atalanta-Napoli, sarà 3-4-3: possibile sorpresa in attacco

Emergenza difensiva per Gennaro Gattuso in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta. Stando a quanto riportato dalla redazione di Radio Marte, il mister azzurro sembrerebbe intenzionato a riproporre il 3-4-3 visto all’andata visti i troppi infortuni. La difesa dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Maksimovic e Rrahamani, con Hysaj e Mario Rui sulle fasce. A centrocampo Demme e Bakayoko, mentre in avanti Politano e Insigne dovrebbero agire ai lati di Lozano. Non è da escludere, però, la presenza dal 1′ di Victor Osimhen.