Ag. Mario Rui: “Ha sempre fatto cose importanti, perché ora ci si storce il naso?”

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo sul suo assistito:

“Negli anni il ragazzo ha sempre fatto cose importanti, mostrandosi un terzino responsabile e grande professionista. È vero che quest’anno in alcune partite non ha dato il meglio, ma può capitare a tutti. Vorrei vedere fra 2-3 anni cosa si dirà sul nuovo terzino del Napoli per vedere se è meglio di lui. Anche Biraghi all’Inter lo scorso anno era altalenante e ad oggi per caratteristiche lo rimpiangono”.